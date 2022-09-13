Международная федерация хоккея дисквалифицировала россиянина

Защитник клуба МХЛ «Чайка» Дмитрий Комаров дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Срок наказания - 8 месяцев, отсчет с 23 марта 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации хоккея (IIHF).
Исследование показало, что в организме 19-летнего хоккеиста находится туаминогептан, говорится в сообщении.
Вместе с тем, федерация назначила достаточно гуманное наказание. Это обусловлено тем, что 23 марта молодой хоккеист представил объяснение этому факту и добровольно принял отстранение от игр.
Кроме того, функционеры признали, что употребление вещества было непреднамеренным, осуществлено во внесоревновательный период. Также было принято во внимание то, что лекарство было приобретено по рецепту, выписанному врачом.