Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+26° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
54 минуты назад

Международная федерация хоккея дисквалифицировала россиянина

Илья Родин

Защитник клуба МХЛ «Чайка» Дмитрий Комаров дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Срок наказания - 8 месяцев, отсчет с 23 марта 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации хоккея (IIHF).

Международная федерация хоккея дисквалифицировала россиянина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исследование показало, что в организме 19-летнего хоккеиста находится туаминогептан, говорится в сообщении.

Вместе с тем, федерация назначила достаточно гуманное наказание. Это обусловлено тем, что 23 марта молодой хоккеист представил объяснение этому факту и добровольно принял отстранение от игр.

Кроме того, функционеры признали, что употребление вещества было непреднамеренным, осуществлено во внесоревновательный период. Также было принято во внимание то, что лекарство было приобретено по рецепту, выписанному врачом.

Хоккей,Дмитрий Комаров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители