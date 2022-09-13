Международная федерация хоккея дисквалифицировала россиянина

Защитник клуба МХЛ «Чайка» Дмитрий Комаров дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Срок наказания - 8 месяцев, отсчет с 23 марта 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации хоккея (IIHF).

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Исследование показало, что в организме 19-летнего хоккеиста находится туаминогептан, говорится в сообщении.

Вместе с тем, федерация назначила достаточно гуманное наказание. Это обусловлено тем, что 23 марта молодой хоккеист представил объяснение этому факту и добровольно принял отстранение от игр.