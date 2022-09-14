В "Миннесоте" высказались о возвращении Капризова из России

«Это было напряженное лето для Кирилла. Я знаю, что он готов. Я знаю, что он подготовился. Я знаю, что он счастлив быть здесь. Это просто вопрос того, чтобы выстроить правильные, хорошие взаимоотношения. Возможно, он начал прошлый сезон медленно, но в конце концов он с лихвой компенсировал это», — сказал Герин в подкасте Wild on Demand.