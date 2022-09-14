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2 часа назад

В "Миннесоте" высказались о возвращении Капризова из России

Газета.Ru

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин высказался о возвращении российского нападающего команды Кирилла Капризова и оценил его готовность к сезону.

В «Миннесоте» высказались о возвращении Капризова из России
Фото: ReutersReuters

«Это было напряженное лето для Кирилла. Я знаю, что он готов. Я знаю, что он подготовился. Я знаю, что он счастлив быть здесь. Это просто вопрос того, чтобы выстроить правильные, хорошие взаимоотношения. Возможно, он начал прошлый сезон медленно, но в конце концов он с лихвой компенсировал это», — сказал Герин в подкасте Wild on Demand.

Напомним, СМИ сообщали о том, что Капризова подозревают в покупке военного билета. Хоккеист не мог вернуться в США из-за отсутствия рабочей визы. Капризов сначала попытался это сделать через Дубай, а затем — через островную страну в Карибском море, но дважды получил отказ.

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Капризов стал самым успешным российским игроком. На счету форварда 47 заброшенных шайб и 61 голевая передача. По системе гол + пас он вошел в пятерку лучших игроков лиги.

Новый сезон в НХЛ стартует 11 октября.

Ранее журналист The Hockey Writers заявил, что Капризов не сможет стать капитаном «Миннесоты» в новом сезоне.

Хоккей,Билл Герин,Кирилл Капризов,
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