В "Миннесоте" высказались о возвращении Капризова из России

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин высказался о возвращении российского нападающего команды Кирилла Капризова и оценил его готовность к сезону.
«Это было напряженное лето для Кирилла. Я знаю, что он готов. Я знаю, что он подготовился. Я знаю, что он счастлив быть здесь. Это просто вопрос того, чтобы выстроить правильные, хорошие взаимоотношения. Возможно, он начал прошлый сезон медленно, но в конце концов он с лихвой компенсировал это», — сказал Герин в подкасте Wild on Demand.
Напомним, СМИ сообщали о том, что Капризова подозревают в покупке военного билета. Хоккеист не мог вернуться в США из-за отсутствия рабочей визы. Капризов сначала попытался это сделать через Дубай, а затем — через островную страну в Карибском море, но дважды получил отказ.
В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Капризов стал самым успешным российским игроком. На счету форварда 47 заброшенных шайб и 61 голевая передача. По системе гол + пас он вошел в пятерку лучших игроков лиги.
Новый сезон в НХЛ стартует 11 октября.
Ранее журналист The Hockey Writers заявил, что Капризов не сможет стать капитаном «Миннесоты» в новом сезоне.