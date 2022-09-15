Серебряный призер ОИ-2018 по хоккею отстранен из-за допинга

Немецкий хоккеист Янник Зайденберг временно отстранен от соревнований из за возможного нарушения антидопинговых правил, сообщается на сайте Хоккейного союза Германии (DEB).
Отмечается, что допинг проба 38 летнего форварда дала результат, отклоняющийся от нормы. Зайденберг временно дисквалифицирован начиная с 14 сентября. «Ред Булл Мюнхен», за который выступает хоккеист, также отстранил Зайденберга на неопределенный срок.
Зайденберг играл за сборную Германии на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Команда завоевала серебряные медали турнира, уступив в финальном матче сборной России (3:4 ОТ).