Серебряный призер ОИ-2018 по хоккею отстранен из-за допинга

Немецкий хоккеист Янник Зайденберг временно отстранен от соревнований из за возможного нарушения антидопинговых правил, сообщается на сайте Хоккейного союза Германии (DEB).

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Отмечается, что допинг проба 38 летнего форварда дала результат, отклоняющийся от нормы. Зайденберг временно дисквалифицирован начиная с 14 сентября. «Ред Булл Мюнхен», за который выступает хоккеист, также отстранил Зайденберга на неопределенный срок.