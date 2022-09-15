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1 час назад

Серебряный призер ОИ-2018 по хоккею временно отстранен из-за допинга

Матч ТВ

Немецкий хоккеист Янник Зайденберг временно отстранен от соревнований из за возможного нарушения антидопинговых правил, сообщается на сайте Хоккейного союза Германии (DEB).

Серебряный призер ОИ-2018 по хоккею отстранен из-за допинга
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Отмечается, что допинг проба 38 летнего форварда дала результат, отклоняющийся от нормы. Зайденберг временно дисквалифицирован начиная с 14 сентября. «Ред Булл Мюнхен», за который выступает хоккеист, также отстранил Зайденберга на неопределенный срок.

Зайденберг играл за сборную Германии на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Команда завоевала серебряные медали турнира, уступив в финальном матче сборной России (3:4 ОТ).

Хоккей,Янник Зайденберг,СБОРНАЯ РОССИИ,
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