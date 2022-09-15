Кожевников оценил поведение Радулова в матче с «Торпедо»

«Что-то раздражает его, наверное. Или его раздражают. Должны ли такие действия пресекаться судьями? Хоккей – контактная игра, это всё в ракурсе судейства. Они [судьи] понимают и для этого там находятся, оценивают: грубость или умышленная грубость. Здесь всё у с