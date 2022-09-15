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1 час назад

Кожевников оценил поведение Александра Радулова в матче с «Торпедо»

Чемпионат.com

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил грубую игру Александра Радулова в матче с «Торпедо».

Кожевников оценил поведение Радулова в матче с «Торпедо»
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Что-то раздражает его, наверное. Или его раздражают. Должны ли такие действия пресекаться судьями? Хоккей – контактная игра, это всё в ракурсе судейства. Они [судьи] понимают и для этого там находятся, оценивают: грубость или умышленная грубость. Здесь всё у с

Саша – сам по себе очень вспыльчивый игрок. Что-то не нравится. Но это хоккей, при контактной игре здесь всё бывает. Это нервы, нервы. Надо Александру успокоиться и показывать свою игру», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Напомним, в прошедшем матче нападающий казанцев Александр Радулов отметился несколькими грязными поступками. Сначала опытный форвард на глазах судьи клюшкой ударил 20-летнего защитника «Торпедо» Максима Федотова, арбитры проигнорировали этот эпизод. Затем Александр спровоцировал потасовку у ворот нижегородцев и получил две минуты за грубость.

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