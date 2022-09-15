Хоккеист Тренин рассказал о драке с Харой

Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин признался, что изучение теории бокса в Российском университете спорта «ГЦОЛИФК» помогло ему в драке против словацкого защитника «Айлендерс» Здено Хары.

Встреча команд прошла в декабре 2021 года в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

— Вы стали известны не только своей игрой, но и ставшей легендарной дракой с двухметровым словаком Здено Харой из «Бостона», когда вы его едва не нокаутировали. Не обидно, что при поиске в Интернете хоккеиста Тренина выдают именно эту драку, а не голы?

— В той ситуации не я начал драку — он меня сзади за шею схватил. Ну, а что дальше было все видели. Хорошо попал, пригодилось изучение теории. А если серьезно, то надеюсь, что скоро видео голов будет больше. Хотя воспоминания о той драке все равно остались. Да и драки фанатам хоккея всегда нравятся.— Вы сказали пригодилась теория…

— Я учился в РГУФКе на кафедре бокса. В хоккей попасть не получилось, пошел в бокс. Но там же мы теорию проходили, драться меня не учили (смеется). Вот пригодилась и теория.

— Можно ли сказать, что вы вспыльчивы по характеру?