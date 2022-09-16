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1 час назад

В Словакии заявили о санкциях к федерации хоккея из-за решения по игрокам КХЛ

Lenta.ruиещё 2

В Словакии заявили о санкциях в адрес национальной федерации хоккея из-за решения допустить игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) до матчей сборной. Об этом сообщает издание Sport.cz.

Федерации хоккея Словакии грозят санкции из-за игроков КХЛ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы рассмотрим вопрос о предоставлении государственного взноса федерации, которая также должна представлять интересы Словакии. И мы рассмотрим вопрос о законности расходов для этих игроков», — сказали в министерстве спорта Словакии.

Команда также может лишиться давнего спонсора Orange Slovakia. Компания выступила против решения допустить игроков КХЛ до игр сборной.

9 сентября Федерация хоккея Словакии (ФХС) объявила, что продолжит вызывать в национальную команду игроков, выступающих в России. «Мы опираемся на Олимпийскую хартию, согласно которой спорт должен быть инструментом объединения», — сказано на официальном сайте ФХС.

В сезоне-2022/2023 в КХЛ играют семь словаков: нападающие Адам Лишка («Северсталь»), Самуэль Бучек («Нефтехимик») и Михал Криштоф («Адмирал»), защитники Михал Чайковски («Сибирь») и Кристиан Ярош («Авангард»), а также голкиперы Патрик Рибар («Спартак») и Адам Хуска («Торпедо»).

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