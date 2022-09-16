«Трактор» подписал канадского вратаря из НХЛ

«Трактор» объявил о подписании контракта с канадским вратарем Эндрю Хэммондом, сообщает пресс служба челябинцев.Соглашение с 34 летним голкипером рассчитано до конца сезона 2022/23.
— Рады сообщить, что сегодня мы официально подписали годичный контракт с канадским голкипером Эндрю Хэммондом. Как я уже говорил раньше, этот вратарь имеет большой опыт игры в Северной Америке. Хэммонд достаточно габаритный голкипер, его главными сильными сторонами являются выбор позиции и мобильность в воротах. В ближайшие пару дней должен решится вопрос с визой Эндрю, и после этого он сразу же вылетит в Челябинск, — сказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.
Хэммонд выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Оттаву Сенаторз», «Колорадо Эвеланш», «Баффало Сэйбрз», «Миннесоту Уайлд», «Монреаль Канадиенс» и «Нью Джерси Девилз». В межсезонье канадец находился на пробном контракте во «Флориде Пантерз».Всего в НХЛ Хэммонд провёл 72 матча, в том числе 5 игр в плей офф.