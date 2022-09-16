«Трактор» подписал канадского вратаря из НХЛ

— Рады сообщить, что сегодня мы официально подписали годичный контракт с канадским голкипером Эндрю Хэммондом. Как я уже говорил раньше, этот вратарь имеет большой опыт игры в Северной Америке. Хэммонд достаточно габаритный голкипер, его главными сильными сторонами являются выбор позиции и мобильность в воротах. В ближайшие пару дней должен решится вопрос с визой Эндрю, и после этого он сразу же вылетит в Челябинск, — сказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.