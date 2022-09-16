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2 часа назад

Сборная Казахстана по хоккею подтвердила участие в Кубке Первого канала

Lenta.ruиещё 3

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Планы сборной Казахстана по хоккею по участию в Кубке Первого канала не изменились. Об этом ТАСС в пятницу рассказал генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев.

Сборная Казахстана по хоккею подтвердила участие в Кубке Первого канала
Фото: Казахстанская федерация хоккеяКазахстанская федерация хоккея

"У нас есть трехсторонний договор с Федерацией хоккея России и Федерацией хоккея Белоруссии. Мы не обращаем внимания в данном контексте на политическую ситуацию, потому что мы в первую очередь спортивная организация, - сказал Каратаев. - Мы редко играем с такими сильными соперниками, как сборная России. Соответственно, это очень хорошая и благоприятная возможность принять участие в подобном соревновании высокого уровня, которое является традиционным и проводится много десятков лет".

Каратаев отметил, что федерация не консультировалась с Международной федерацией хоккея (IIHF) по поводу участия в турнире в Москве. "Насколько я знаю, IIHF никогда не запрещает командам участвовать в сборах и соревнованиях, в том числе и в подобных турнирах. Там, наоборот, за хоккей, и главное только, чтобы для команд было безопасно, комфортно", - подчеркнул он.

Турнир пройдет в Москве на неделе с 12 по 18 декабря, в нем также примут участие сборные России, Белоруссии и команда России среди игроков в возрасте до 25 лет. Ранее соревнования были этапом Евротура, однако из-за ситуации на Украине IIHF лишила турнир этого статуса.

Хоккей,Рустам Шарафутдинов,СБОРНАЯ РОССИИ,Первый канал,
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