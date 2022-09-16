Сборная Казахстана по хоккею подтвердила участие в Кубке Первого канала

"У нас есть трехсторонний договор с Федерацией хоккея России и Федерацией хоккея Белоруссии. Мы не обращаем внимания в данном контексте на политическую ситуацию, потому что мы в первую очередь спортивная организация, - сказал Каратаев. - Мы редко играем с такими сильными соперниками, как сборная России. Соответственно, это очень хорошая и благоприятная возможность принять участие в подобном соревновании высокого уровня, которое является традиционным и проводится много десятков лет".