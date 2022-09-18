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1 час назад

Финскую сборную призвали бойкотировать Кубок мира в случае допуска россиян

Елена Прошина

Финский журналист Рику Исокоски в статье для издания Jatkoaika рассказал, что в НХЛ выразили намерение пригласить на Кубок мира по хоккею российскую сборную. Он выразил свое возмущение подобной инициативой и призвал финских хоккеистов бойкотировать мероприятие в случае, если россияне все же будут допущены.

Финскую сборную призвали бойкотировать Кубок мира в случае допуска россиян
Фото: © пресс-служба IIHF© пресс-служба IIHF

Рику Исокоски пояснил, что для НХЛ важно участие в турнире самых ярких звезд. Лига хочет заработать как можно больше денег. К тому же, конфликт на Украине происходит на большом расстоянии от США, не затрагивает напрямую население этой страны.

Кроме того, для НХЛ важно создать своего рода напряжение перед матчами, в особенности, теми, где Россия будет играть против Канады и США. Создавшаяся интрига подстегнет интерес к Кубку у аудитории, даст тему для разговоров.

Журналист подчеркнул, что если спортивные организации объявят об участии российской сборной открыто, заблаговременно, то финская хоккейная федерация должна будет прямо заявить о неучастии сборной страны в турнире.

Исокоски призвал «сделать все возможное», чтобы российская сборная не попала на Кубок мира.

Хоккей,
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