ESPN: хоккеистов РФ могут допустить к Кубку мира без флага, гимна и названия страны

Сборная России сможет участвовать в Кубке мира по хоккею, но без флага, гимна и названия страны. Такое предположение сделал американский журналист ESPN Грег Вышински.

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Вышински ссылается на заместителя комиссара НХЛ Билла Дейли. По словам последнего, ожидается, что в Кубке мира 2024 года будут участвовать национальные сборные Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии и «команда, представляющая Россию».

К ним могут присоединиться Швейцария, Словакия, Германия, Австрия, Норвегия и ряд других сборных.

При этом Дейли сказал, что «еще слишком рано определять, как Россия выступит на Кубке мира».

«Конечно, нам бы этого хотелось, и я думаю, нашим российским игрокам это бы понравилось. Поэтому мы, безусловно, хотели бы урегулировать проблему каким-либо заслуживающим доверия образом», — отметил Дейли.

Из его слов Вышински сделал вывод, что, возможно, речь идет о подходе, применявшемся на Олимпиадах - российские игроки будут участвовать в соревнованиях, но без названия страны и без флага.

Кубок мира по хоккею с шайбой — международный турнир сборных по хоккею с шайбой. Наряду с Олимпиадой и чемпионатом мира является самым престижным соревнованием по данному виду спорта. Его предшественником был Кубок Канады. Кубок мира проводился три раза, в 1996, 2004 и 2016 годах.

Сейчас в НХЛ прорабатывают детали Кубка мира по хоккею, ориентируясь на 17-дневное окно в феврале 2024 года. Оно прервет регулярный сезон 2023-24.