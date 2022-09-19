Обладатель Кубка Стэнли призвал IIHF бойкотировать Россию и Белоруссию

Обладатель Кубка Стэнли Михал Гандзуш призвал Международную федерацию хоккея (IIHF) продолжать бойкотировать сборные России и Белоруссии из-за украинского кризиса и не допустить того, чтобы имидж хоккея пострадал на международном уровне. Его слова приводит Sport Aktuality.

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По мнению Гандзуша, то, что президент IIHF Люк Тардиф ищет способы вернуть Белоруссию и Россию на международную арену – это очень плохо, так как сейчас

«важен каждый жест или слово».

«Имидж хоккея может сильно пострадать на международном уровне от подобных решений. Думаю, мы должны объединиться и показать, что хоккей также должен продолжать бойкотировать эти страны», - уверен спортсмен.

После начала спецоперации на Украине руководство Международного олимпийского комитета посоветовало спортивным федерациям отстранить белорусских и российских атлетов от международных соревнований. В итоге Россию лишили права проведения молодежного чемпионата мира по хоккею.