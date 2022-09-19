Американский защитник подписал контракт с московским «Динамо»

Защитник имеет опыт выступлений в КХЛ. В 2020 году, выступая за минское «Динамо», американец набрал 38 (5+33) очков при показателе полезности «+7». Права на игрока в КХЛ переходили от минского «Динамо» к СКА и от СКА к финскому «Йокериту». После того, как команда из Хельсинки покинула Континентальную хоккейную лигу Менелл стал неограниченно свободным агентом.