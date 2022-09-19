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1 час назад

Американский защитник Бреннан Менелл подписал контракт с московским «Динамо»

Чемпионат.comиещё 2

Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с американским защитником Бреннаном Менеллом.

Американский защитник подписал контракт с московским «Динамо»
Фото: DYNAMO.RUDYNAMO.RU

Контракт 25-летнего защитника рассчитан на один сезон и носит односторонний характер.

Большую часть своей карьеры праворукий защитник провел в Американской хоккейной лиге. За 237 игр в АХЛ Бреннан набрал 127 (16+111) очков при показателе полезности «+10».

Защитник имеет опыт выступлений в КХЛ. В 2020 году, выступая за минское «Динамо», американец набрал 38 (5+33) очков при показателе полезности «+7». Права на игрока в КХЛ переходили от минского «Динамо» к СКА и от СКА к финскому «Йокериту». После того, как команда из Хельсинки покинула Континентальную хоккейную лигу Менелл стал неограниченно свободным агентом.

Хоккей,СКА,Динамо,
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