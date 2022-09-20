«Проблема не в русских»

«Проблема не в участии русских в Кубке мира. Мы будем задействованы в этом событии, если это будет настоящее партнёрство с ИИХФ. На данный момент это совершенно не так. На данный момент. Сейчас это полностью энхаэловская и профсоюзная организация без ИИХФ», — сказал Тардиф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.