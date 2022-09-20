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1 час назад

«Проблема не в русских». Глава ИИХФ ответил на вопрос о сотрудничестве с НХЛ по Кубку мира

Чемпионат.com

Президент ИИХФ Люк Тардиф ответил на вопрос, будет ли федерация готова сотрудничать с НХЛ по Кубку мира, если на турнир допустят русских игроков.

«Проблема не в русских»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Проблема не в участии русских в Кубке мира. Мы будем задействованы в этом событии, если это будет настоящее партнёрство с ИИХФ. На данный момент это совершенно не так. На данный момент. Сейчас это полностью энхаэловская и профсоюзная организация без ИИХФ», — сказал Тардиф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Сейчас Россия отстранена от всех международных хоккейных соревнований. Национальная сборная пропустит ЧМ-2023 и МЧМ-2023.

Напомним, ранее американский журналист и инсайдер ESPN Грег Вышински выразил мнение, что сборную России допустят до Кубка мира 2024 года, но без флага и названия страны.

Хоккей,Люк Тардиф,Елена Кузнецова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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