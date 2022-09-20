«Йокерит» и рижское «Динамо» лишили финансовых выплат от КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что финский «Йокерит» и рижское «Динамо» не получат финансовое вознаграждение за прошлый сезон.

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«Совет директоров принял решение, что «Йокерит» и рижское «Динамо» ничего не получат. Это добровольное желание лиги — делиться. Мы лучше потратим эти деньги на будущие медиаактивности. «Йокерит» и рижане больше не участвуют в КХЛ, эти финансы не пойдут на их развитие», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».

На заседании совета директоров КХЛ было принято решение о распределении между клубами лиги по итогам сезона-2021/22 448,3 млн рублей с учетом НДС. Самое большое вознаграждение получит магнитогорский «Металлург» — 29,1 млн рублей.

Ранее стало известно о том, что Геннадий Тимченко был единогласно переизбран на должность председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги.

Это решение было принято на общем собрании участников лиги. На нем был утвержден годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс КХЛ за 2021 год, рассмотрен вопрос о распределении чистой прибыли, а также избран состав совета директоров на сезон-2022/23, в который вошли 20 человек.