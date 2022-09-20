Хоккеист Федотов отказался от иска к призывной комиссии Петербурга

Хоккеист сборной России Иван Федотов отказался оспаривать решение призывной комиссии Санкт-Петербурга о призыве на воинскую службу. Об этом журналистам во вторник сообщили во Всеволожском городском суде Ленинградской области.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Истец отказался от иска, направил об этом ходатайство, и отказ принят судом. Заседание прошло в отсутствие сторон", - сказала судья Наталья Кораблева.

Представители сторон на заседание, назначенное на вторник, не явились.

Хоккеист был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы. Защита вратаря подала жалобу во Всеволожский городской суд о признании незаконным решения комиссии о призыве.