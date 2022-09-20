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1 час назад

Хоккеист Федотов отказался от иска к призывной комиссии Петербурга

ТАССиещё 2

Хоккеист сборной России Иван Федотов отказался оспаривать решение призывной комиссии Санкт-Петербурга о призыве на воинскую службу. Об этом журналистам во вторник сообщили во Всеволожском городском суде Ленинградской области.

Хоккеист Федотов отказался от иска к призывной комиссии Петербурга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Истец отказался от иска, направил об этом ходатайство, и отказ принят судом. Заседание прошло в отсутствие сторон", - сказала судья Наталья Кораблева.

Представители сторон на заседание, назначенное на вторник, не явились.

Хоккеист был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы. Защита вратаря подала жалобу во Всеволожский городской суд о признании незаконным решения комиссии о призыве.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги прошедшего сезона 25-летний Федотов сыграл 48 матчей за ЦСКА, в которых одержал 30 побед. Вместе с ЦСКА он стал обладателем Кубка Гагарина и лучшим вратарем плей-офф КХЛ по проценту отраженных бросков (93,7%). В составе сборной России голкипер стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Хоккей,Наталья Кораблева,Иван Федотов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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