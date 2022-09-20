Обладатель Кубка Стэнли из Словакии объявил о завершении карьеры

"После 25 сезонов профессионального хоккея, 1 680 игр в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги, 200 игр в Кубке Стэнли и сотен международных игр я с гордостью объявляю о своем решении уйти из НХЛ. Для меня честь подписать однодневный контракт с "Бостоном" и официально завершить свою карьеру в команде, которая так много значила для меня и моей семьи", - написал Хара.

Харе 45 лет, в прошлом сезоне он выступал за "Нью-Йорк Айлендерс". В 1996 году клуб из Нью-Йорка выбрал словацкого хоккеиста в третьем раунде драфта под 56-м номером, Хара покинул "Айлендерс" в 2001 году и затем выступал в "Оттаве", "Бостоне" "Вашингтоне", шведском "Ферьестаде" и чешском клубе "Лев". В "Бостоне" защитник выступал с 2006 по 2020 год и был капитаном команды до перехода в "Вашингтон", в составе команды он стал обладателем Кубка Стэнли в 2011 году.