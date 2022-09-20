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1 час назад

Хоккеист Федотов отказался оспаривать призыв в армию

Елена Прошина

Во Всеволожском городском суде Ленинградской области хоккеист Иван Федотов отказался от иска к призывной комиссии Санкт-Петербурга. Об этом сообщают РИА «Новости».

Хоккеист Федотов отказался оспаривать призыв в армию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Летом 25-летнего голкипера сборной России Ивана Федотова задержали сотрудники военкомата за уклонение от службы в армии. Позже адвокат спортсмена сообщил, что Федотов находится на территории воинской части в Архангельской области, где старается поддерживать спортивную форму.

Федотова перевели в учебную часть Военно-морского флота для прохождения службы. Спортсмен принял присягу 13 июля. Сам Федотов заявил, что хочет поскорее разрешить возникшую ситуацию и продолжить спортивную карьеру.

Ранее президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с Иваном Федотовым.

Хоккей,Иван Федотов,Алексей Морозов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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