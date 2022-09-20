Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+29° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
46 минут назад

Губерниев высказался о Кубке мира по хоккею

Елена Прошина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил за то, чтобы сборная России приняла участие на Кубке мира-2024 без национальной символики. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Губерниев высказался о Кубке мира по хоккею
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я, например, двумя руками за то, чтобы наши хоккеисты играли в Кубке мира. Да, тяжелое решение: без флага, без гимна и так далее… Но, ребята, я и многие миллионы соотечественников – мы хотим смотреть классный хоккей, где действительно будет великолепная команда», – заявил комментатор.

Слова Губерниева появились на фоне информации о том, что российские хоккеисты могут принять участие в соревнованиях Кубка мира 2024, если сборная России выйдет на лёд без флага и названия страны.

Ранее Дмитрий Губерниев предположил, что российские спортсмены пропустят две ближайшие Олимпиады.

Хоккей,Дмитрий Губерниев,СБОРНАЯ РОССИИ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители