Губерниев высказался о Кубке мира по хоккею

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил за то, чтобы сборная России приняла участие на Кубке мира-2024 без национальной символики. Об этом сообщает «Матч ТВ».
«Я, например, двумя руками за то, чтобы наши хоккеисты играли в Кубке мира. Да, тяжелое решение: без флага, без гимна и так далее… Но, ребята, я и многие миллионы соотечественников – мы хотим смотреть классный хоккей, где действительно будет великолепная команда», – заявил комментатор.
Слова Губерниева появились на фоне информации о том, что российские хоккеисты могут принять участие в соревнованиях Кубка мира 2024, если сборная России выйдет на лёд без флага и названия страны.
Ранее Дмитрий Губерниев предположил, что российские спортсмены пропустят две ближайшие Олимпиады.