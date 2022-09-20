Губерниев высказался о Кубке мира по хоккею

«Я, например, двумя руками за то, чтобы наши хоккеисты играли в Кубке мира. Да, тяжелое решение: без флага, без гимна и так далее… Но, ребята, я и многие миллионы соотечественников – мы хотим смотреть классный хоккей, где действительно будет великолепная команда», – заявил комментатор.