Как российские хоккеисты сыграли на турнирах новичков НХЛ

Марченко нашёл своего партнёра, а у форварда «Торонто» обнаружились неожиданные проблемы.

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В Северной Америке завершились предсезонные турниры новичков. Несколько российских хоккеистов воспользовались шансом и сумели громко заявить о своих притязаниях на вакантные места в НХЛ.

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Особенно ярко проявил себя нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко. Бывшему игроку СКА доверили место в ударном звене с Кентом Джонсоном, уже успевшим попробовать собственные силы в основе «Блю Джекетс».

Канадец, имеющий превосходные навыки ассистента, быстро нашёл общий язык с россиянином, который, напротив, обладает снайперскими наклонностями. В результате Джонсон набрал шесть очков в трёх матчах и стал лучшим бомбардиром команды, а следом за ним в этом рейтинге расположился именно Марченко. Форвард забросил по шайбе в каждой из игр. При этом в двух случаях голы стали плодом его индивидуальных усилий. Во встрече с «Сент-Луисом» Кирилл пошёл в агрессивный отбор и преуспел в ближнем бою с вратарём, а для «Торонто» хоккеист приберёг эффектный сольный проход из-за ворот.

Ещё один россиянин, который регулярно срывал аплодисменты на прошедшей неделе, – Ярослав Аскаров. Голкипер «Нэшвилла» не изменил своему стилю: он, как и прежде, часто играл на грани риска. Однако, в отличие от последние турниров Аскарова, на этот раз ему удалось направить нестандартные действия на пользу команде. В результате «Предаторз», одержав две победы в трёх матчах, выиграли Prospect Showcase Tournament.

Аскаров выходил в стартовом составе на протяжении всего турнира – лишь в третьем периоде заключительной игры он уступил место в воротах Брэйдену Холту. Звёздным часом экс-вратаря СКА стал первый матч – с «Тампой». «Молнии» имели достаточно возможностей, чтобы навязать сопернику свою волю, но большинство подобных попыток разбивались о щитки и другие предметы экипировки Аскарова. В итоге «Лайтнинг» всё же забросили две шайбы, но обе – в двойном большинстве.

«Аскаров – определённо вратарь мирового уровня, он показал это», – Люк Евангелиста, партнёр Ярослава по команде, дал ему исчерпывающую характеристику.

Потрясающий дебют Аскарова затмил собой удивительное выступление другого россиянина. Егор Афанасьев уже во второй раз принимал участие в турнире новичков – возможно, именно опыт помог 21-летнему нападающему забросить сразу четыре шайбы на турнире.

«Торонто» вслед за взрослыми одноклубниками продемонстрировал совсем не впечатляющий результат. На турнире Traverse City «кленовые листья» потерпели два поражения, в том числе одно крупное – от «Сент-Луиса» (3:8). Россияне оставили о себе неоднозначное впечатление.

Павел Гоголев заработал реноме самого изобретательного хоккеиста «Торонто»: несколько раз он пускался в головокружительные обводки и оставлял оппонентов в дураках. Как выяснилось, главная слабость Гоголева – реализация. Он стал самым бросающим игроком «Мэйпл Лифс» (13 попаданий в створ), но забросил только однажды. При этом Павел упустил несколько моментов, близких к идеальным – например, два выхода один на один без опеки.

Семён Дер-Аргучинцев провёл турнир более успешно: в одном из матчей он оформил дубль, а в целом запомнился обильным количеством проникающих передач. Правда, голевая из них получилась только одна: перевести в аналогичный статус остальные помешали те же проблемы игроков «Торонто», что и у Гоголева. Проспект «Сент-Луиса» Андрей Баканов, напротив, продемонстрировал превосходный КПД. 20-летний нападающий оформил хет-трик во встрече с «Торонто» и сразу же был приглашён в тренировочный лагерь основной команды.

Хорошую прессу получил нападающий «Каролины» Александр Пашин. Форвард, который ранее числился в системе «Салавата Юлаева», забил лакросс-гол и после выхода со льда мог прочитать о себе сотни восторженных отзывов от журналистов и болельщиков.