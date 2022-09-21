"Спартак" обыграл "Ак Барс" и прервал серию поражений в КХЛ

Московский "Спартак" в гостях со счетом 2:0 обыграл казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в среду на "Татнефть-Арене" в присутствии 7 675 зрителей.

Фото: Пресс-служба ХК "Спартак" Пресс-служба ХК "Спартак"

В составе победителей шайбы забросили Егор Савиков (43-я минута), Александр Хохлачев (44).

"Спартак" прервал серию поражений, до этого команда проиграла в трех матчах подряд. "Ак Барс" прервал трехматчевую победную серию. Команды провели вторую встречу в регулярном чемпионате текущего сезона, 18 сентября "Ак Барс" в Москве обыграл "Спартак" со счетом 4:1.

"Спартак" поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции, красно-белые набрали 12 очков после девяти игр. "Ак Барс" - третий на Востоке с 11 очками после восьми встреч. В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с "Сочи" 23 сентября. "Ак Барс" 25 сентября дома встретится с челябинским "Трактором".