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3 часа назад

"Спартак" обыграл "Ак Барс" и прервал трехматчевую серию поражений в КХЛ

ТАССиещё 5

Московский "Спартак" в гостях со счетом 2:0 обыграл казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в среду на "Татнефть-Арене" в присутствии 7 675 зрителей.

"Спартак" обыграл "Ак Барс" и прервал серию поражений в КХЛ
Фото: Пресс-служба ХК "Спартак"Пресс-служба ХК "Спартак"

В составе победителей шайбы забросили Егор Савиков (43-я минута), Александр Хохлачев (44).

"Спартак" прервал серию поражений, до этого команда проиграла в трех матчах подряд. "Ак Барс" прервал трехматчевую победную серию. Команды провели вторую встречу в регулярном чемпионате текущего сезона, 18 сентября "Ак Барс" в Москве обыграл "Спартак" со счетом 4:1.

"Спартак" поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции, красно-белые набрали 12 очков после девяти игр. "Ак Барс" - третий на Востоке с 11 очками после восьми встреч. В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с "Сочи" 23 сентября. "Ак Барс" 25 сентября дома встретится с челябинским "Трактором".

В других матчах игрового дня уфимский "Салават Юлаев" на выезде по буллитам победил хабаровский "Амур" со счетом 3:2, магнитогорский "Металлург" в гостях был сильнее "Адмирала" из Владивостока (3:1). Омский "Авангард" на выезде победил "Сочи" (4:1), подмосковный "Витязь" на своем льду уступил ярославскому "Локомотиву" (1:2). Нижегородское "Торпедо" дома со счетом 4:3 переиграло "Трактор".

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