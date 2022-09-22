МИД Чехии отправил НХЛ требование не привозить россиян на матчи в Праге

Министерство иностранных дел Чехии подтвердило факт отправки руководству Национальной хоккейной лиги (НХЛ) требования отказаться от участия российских игроков в выставочных матчах между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом» в Праге, сообщает издание iSport.
С инициативой не допускать россиян к игре выступил легендарный чешский вратарь Доминик Гашек. Матчи должны пройти 7 и 8 октября.
«Можем подтвердить, что МИД направил НХЛ письмо, в котором предупредил, что ни Чехия, ни какое-либо другое государство Шенгенской зоны не будут выдавать въездные визы российским игрокам. Мы также указали на проведение переговоров о запрете на въезд для граждан России, имеющих действующие визы», — сообщил заместитель министра иностранных дел Мартин Смолека.
За «Нэшвилл» выступают трое россиян: вратарь Ярослав Аскаров, нападающие Яков Тренин и Егор Афанасьев, за «Сан-Хосе» пятеро: защитник Артемий Князев и нападающие Александр Барабанов, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников.
Ранее Гашек заявил, что постарается не допустить участия российских игроков в выставочных встречах, которые пройдут в Европе.
«Я уверен, что октябрьские матчи в Праге должны пройти без участия российских хоккеистов», — сказал олимпийский чемпион.
Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» начал подготовку к новому сезону. Как пишет Washington Post, в предстоящем сезоне внимание будет сосредоточено не только на борьбе команды за новый титул, но и на погоне капитана «столичных» Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.