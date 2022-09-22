МИД Чехии отправил НХЛ требование не привозить россиян на матчи в Праге

«Можем подтвердить, что МИД направил НХЛ письмо, в котором предупредил, что ни Чехия, ни какое-либо другое государство Шенгенской зоны не будут выдавать въездные визы российским игрокам. Мы также указали на проведение переговоров о запрете на въезд для граждан России, имеющих действующие визы», — сообщил заместитель министра иностранных дел Мартин Смолека.