В НХЛ ответили на вопрос о заморозке контракта Федотова

Билл Дэйли заявил, что «Филадельфия» пока не планирует замораживать контракт Ивана Федотова.

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Вратарь сборной России был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Игрок, в мае подписавший контракт с «Флайерс», был отправлен в Северодвинск.

На днях Федотов отозвал иск к призывной комиссии Петербурга, и суд прекратил дело.

«Нет, они пока не собираются делать этот выбор», – ответил заместитель комиссионера НХЛ на вопрос, заморозил ли клуб контракт хоккеиста.