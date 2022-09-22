Российский хоккеист признался в даче взятки ради уклонения от армии

Во время заседания Ленинского суда столицы Башкортостана хоккеист из Уфы Владислав Лукин признался, что давал взятки ради уклонения от армии. Об этом сообщает «Телеканал 360».

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«Признаю свою вину, раскаиваюсь», – сказал Лукин на суде.

По итогам заседания рассмотрение дела было отложено на 28 сентября. По имеющимся данным, это произошло из-за неявки одного из свидетелей.