Российский хоккеист признался в даче взятки ради уклонения от армии

Во время заседания Ленинского суда столицы Башкортостана хоккеист из Уфы Владислав Лукин признался, что давал взятки ради уклонения от армии. Об этом сообщает «Телеканал 360».
«Признаю свою вину, раскаиваюсь», – сказал Лукин на суде.
По итогам заседания рассмотрение дела было отложено на 28 сентября. По имеющимся данным, это произошло из-за неявки одного из свидетелей.
Летом на трех бывших игроков хоккейного клуба «Салават Юлаев» завели уголовные дела за покупку военных билетов. Спортсмены обратились за помощью к бизнесмену Фариту Самигуллину, который передал деньги местному заместителю военного комиссара. Позже Самигуллин был взят под стражу, благодаря его показаниям удалось выйти на спортсменов. В покупке военных билетов следствие обвинило Анвара Сулейманова, Владислава Лукина и Михаила Воробьева.