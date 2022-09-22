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3 часа назад

НХЛ не будет проводить матчи в Чехии, если возникнут препятствия для участия россиян

Sports.ru

НХЛ не ожидает препятствий для проведения матчей в Чехии с участием российских хоккеистов.

НХЛ откажется от матчей в Чехии, если возникнут препятствия для участия россиян
Фото: Sports.ruSports.ru

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек сообщил, что МИД направил НХЛ письмо с предупреждением о том, что российским игрокам не должны выдавать визы для въезда в страну.

«НХЛ обсудила все юридические моменты с Чехией и не ожидает препятствий. Если они возникнут, то лига не будет проводить запланированные матчи в Чехии, и клубы сыграют у себя дома. У клубов все готово», – сказал источник.

«Нэшвилл» и «Сан-Хосе» сыграют в Праге 7 и 8 октября. В состав «Предаторс» входят Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев. В системе «Сан-Хосе» выступают Николай Кныжов, Артемий Князев, Александр Барабанов, Евгений Свечников, Тимур Ибрагимов и Даниил Гущин.

Билл Дэйли: «Ожидаем, что российские игроки НХЛ поедут в Европу и примут участие в матчах»

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