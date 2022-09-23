Канадский хоккеист "Питтсбурга" Летанг назвал Малкина волшебником

"Что бы клуб ни попытался сделать, чтобы заменить его, он бы все равно остался в проигрыше. Малкин настоящий волшебник. Здорово, что он остался с нами, и мы можем вживую наблюдать за тем, что он делает на площадке. Он делает то, чего никто не может. Ты точно хочешь, чтобы он был в твоей команде", — приводит слова канадца пресс-служба НХЛ.