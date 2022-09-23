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1 час назад

Канадский хоккеист "Питтсбурга" Летанг назвал Малкина волшебником

Газета.Ruиещё 2

Канадский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвиз" Крис Летанг считает, что "пингвины" совершили бы ошибку, если бы не продлили контракт с российским нападающим Евгением Малкиным. 13 июля стало известно, что 36-летний россиянин продлил соглашение с "Питтсбургом" еще на четыре года. По новому контракту Малкин заработает $24,4 млн ($6,1 млн за сезон). Его зарплата понизилась на $3,4 млн за сезон.

Канадский хоккеист "Питтсбурга" Летанг назвал Малкина волшебником
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Что бы клуб ни попытался сделать, чтобы заменить его, он бы все равно остался в проигрыше. Малкин настоящий волшебник. Здорово, что он остался с нами, и мы можем вживую наблюдать за тем, что он делает на площадке. Он делает то, чего никто не может. Ты точно хочешь, чтобы он был в твоей команде", — приводит слова канадца пресс-служба НХЛ.

В минувшем сезоне Малкин принял участие в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ, забросил 20 шайб и отдал 22 голевые передачи. В плей-офф россиянин сыграл семь матчей, в которых трижды поразил ворота соперника и отдал три голевые передачи. Новый сезон в НХЛ стартует 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата "Нэшвилл Предаторз" сыграет с "Сан-Хосе Шаркс". Ранее Малкин оценил свою форму перед началом нового сезона в НХЛ.

Хоккей,Крис Летанг,Евгений Малкин,
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