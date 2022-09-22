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1 час назад

Овечкин высказался о своем будущем в НХЛ

Газета.Ru

Российский нападающий и капитан клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о наличии желания стать наставником молодым игрокам.

Овечкин высказался о своем будущем в НХЛ
Фото: Alex Brandon/APAlex Brandon/AP

«Пока нет, у меня еще несколько лет по контракту. Я всегда говорил, что хотел бы завершить карьеру на высокой ноте. Все-таки осталось четыре года, это много», — приводит слова Овечкина официальный сайт «Кэпиталз».

Овечкин играет в «Вашингтоне» с 2005 года. Он является лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ.

В завершившемся плей-офф НХЛ на счету россиянина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности -2.

В регулярном чемпионате 36-летний форвард сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.

Новый сезон в НХЛ стартует 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».

Ранее в издании Washington Post заявили, что Александр Овечкин попытается использовать сочетание силы и мастерства, чтобы приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки.

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