Овечкин высказался о своем будущем в НХЛ

Российский нападающий и капитан клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о наличии желания стать наставником молодым игрокам.
«Пока нет, у меня еще несколько лет по контракту. Я всегда говорил, что хотел бы завершить карьеру на высокой ноте. Все-таки осталось четыре года, это много», — приводит слова Овечкина официальный сайт «Кэпиталз».
Овечкин играет в «Вашингтоне» с 2005 года. Он является лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ.
В завершившемся плей-офф НХЛ на счету россиянина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности -2.
В регулярном чемпионате 36-летний форвард сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.
Новый сезон в НХЛ стартует 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».
Ранее в издании Washington Post заявили, что Александр Овечкин попытается использовать сочетание силы и мастерства, чтобы приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки.