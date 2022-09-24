Овечкин рассказал о приближающемся конце карьеры

«Я в том возрасте, когда личные голы — это хорошо, но мы понимаем, что с каждым годом ты приближаешься к концу своей карьеры. Поэтому я просто хочу побеждать. Я хочу выйти в плей-офф и бороться за Кубок», — сказал Овечкин.