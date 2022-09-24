Овечкин рассказал о приближающемся конце карьеры

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своих целях на грядущий сезон. Его слова передает официальный сайт НХЛ.
«Я в том возрасте, когда личные голы — это хорошо, но мы понимаем, что с каждым годом ты приближаешься к концу своей карьеры. Поэтому я просто хочу побеждать. Я хочу выйти в плей-офф и бороться за Кубок», — сказал Овечкин.
В регулярном чемпионате 36-летний форвард сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.
Овечкин продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе 36-летнего российского форварда 781 заброшенная шайба. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, составляет 20 голов. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.
Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказался о приближении Александра Овечкина к рекорду Гретцки.