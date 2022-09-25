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33 минуты назад

Российский вратарь "Рейнджерс" Шестеркин сыграет в новом сезоне НХЛ в маске со статуей Свободы

Газета.Ruиещё 1

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин будет выступать в новом сезоне в маске с изображением статуи Свободы, о чем свидетельствует фотография в социальных сетях команды.

Российский хоккеист НХЛ будет выступать в маске со статуей Свободы
Фото: New York Rangers/TwitterNew York Rangers/Twitter

Маска выполнена в красно-бело-голубых цветах. Также на ней изображен 31-й номер, под которым выступает 26-летний вратарь.

Шестеркин выступает в составе "Рейнджерс" с 2019 года. В прошлом сезоне россиянин стал обладателем "Везина Трофи" - приза, который вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате Шестеркин провел 53 матча и оформил шесть шатаутов.

Российский голкипер стал лидером сезона НХЛ по коэффициенту надежности (2,07) и проценту отраженных бросков (93,5%). Новый сезон в НХЛ стартует 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата "Нэшвилл Предаторз" сыграет с "Сан-Хосе Шаркс".

Ранее хоккейный агент Дэн Мильштейн прокомментировал информацию о том, что российские игроки "Сан-Хосе" и "Нэшвилла" могут не принять участие в вынесенном мачте НХЛ, который пройдет в Праге. За "Нэшвилл" выступают трое россиян: вратарь Ярослав Аскаров, нападающие Яков Тренин и Егор Афанасьев, за "Сан-Хосе" пятеро: защитник Артемий Князев и нападающие Александр Барабанов, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников.

Хоккей,Ярослав Аскаров,Артемий Князев,Дэн Мильштейн,Яков Тренин,Игорь Шестеркин,Евгений Свечников,Александр Барабанов,
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