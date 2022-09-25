Российский хоккеист НХЛ будет выступать в маске со статуей Свободы

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин будет выступать в новом сезоне в маске с изображением статуи Свободы, о чем свидетельствует фотография в социальных сетях команды.

Фото: New York Rangers/Twitter New York Rangers/Twitter

Маска выполнена в красно-бело-голубых цветах. Также на ней изображен 31-й номер, под которым выступает 26-летний вратарь.

Шестеркин выступает в составе "Рейнджерс" с 2019 года. В прошлом сезоне россиянин стал обладателем "Везина Трофи" - приза, который вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате Шестеркин провел 53 матча и оформил шесть шатаутов.

Российский голкипер стал лидером сезона НХЛ по коэффициенту надежности (2,07) и проценту отраженных бросков (93,5%). Новый сезон в НХЛ стартует 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата "Нэшвилл Предаторз" сыграет с "Сан-Хосе Шаркс".