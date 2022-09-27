В Москве появится Международная хоккейная академия имени Овечкина

«Департамент городского имущества предоставил ООО «Международная хоккейная академия имени Александра Овечкина» в аренду земельный участок без торгов на пять лет. За это время в Хорошево-Мневниках должно быть возведено здание ледовой арены площадью более 20 тыс. квадратных метров, а также комплекс временного проживания спортсменов с центром восстановления и реабилитации», — рассказал руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.