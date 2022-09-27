В Москве появится Международная хоккейная академия имени Овечкина

Международная хоккейная академия имени Александра Овечкина будет построена в столичном районе Хорошево-Мневники, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Площадь предоставленного под строительство участка составит три гектара, а самого объекта — более 43 тыс. квадратных метров. Сейчас заканчивается проектирование комплекса, его возведение начнется уже в этом году.
«Департамент городского имущества предоставил ООО «Международная хоккейная академия имени Александра Овечкина» в аренду земельный участок без торгов на пять лет. За это время в Хорошево-Мневниках должно быть возведено здание ледовой арены площадью более 20 тыс. квадратных метров, а также комплекс временного проживания спортсменов с центром восстановления и реабилитации», — рассказал руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
Ранее форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин поделился ожиданиями от наступающего сезона.
«Самое главное, чтобы все были здоровы. Мы должны выйти в плей-офф. Вы не хотите играть только шесть месяцев. Вы хотите отыграть восемь месяцев, чтобы бороться за Кубок», — сказал Овечкин.
Овечкин продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе 36-летнего российского форварда 781 заброшенная шайба. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, составляет 20 голов. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.