«Калгари» всухую справился с «Ванкувером» в предсезонном матче

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся контрольный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В первом тайме голов не было. Но в начале второго, уже на 24-й минуте матча, Джонатан Юбердо открыл счёт в игре. Ему с пасами помогли Ноа Ханифин и Расиус Андерссон. Ещё через две минуты удвоил преимущество хозяев Коди Икин, которому ассистировали Джереми Порье и Микаэль Баклунд. Также во втором периоде отличился Блейк Коулман.

Последний гол хозяев пришёлся на завершающую стадию матча. На последний минуте отличился Бретт Саттер после пасов Уокера Дуэра и Коннора Маккея.