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1 час назад

«Калгари» всухую справился с «Ванкувером» в предсезонном матче

Чемпионат.comиещё 1

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся контрольный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

«Калгари» всухую справился с «Ванкувером» в предсезонном матче
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В первом тайме голов не было. Но в начале второго, уже на 24-й минуте матча, Джонатан Юбердо открыл счёт в игре. Ему с пасами помогли Ноа Ханифин и Расиус Андерссон. Ещё через две минуты удвоил преимущество хозяев Коди Икин, которому ассистировали Джереми Порье и Микаэль Баклунд. Также во втором периоде отличился Блейк Коулман.

Последний гол хозяев пришёлся на завершающую стадию матча. На последний минуте отличился Бретт Саттер после пасов Уокера Дуэра и Коннора Маккея.

Также сегодня уже прошёл первый матч между командами. В нём вновь победу одержал «Калгари». Эта встреча закончилась со счётом 3:2.

Хоккей,Бретт Саттер,Ноа Ханифин,Джонатан Юбердо,Микаэль Баклунд,
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