Американский хоккеист рассказал о помощи от Овечкина

«Мне сказали, что Овечкин помогал с получением. Он был в Вашингтоне, сходил в посольство и помог. Он важный человек и в России , и в Америке», — заявил хоккеист.

Он подчеркнул, что до этого дважды ездил в визовый центр, однако до помощи россиянина процесс продвигался медленнее.

Менелл подписал контракт с Динамо в сентябре этого года. Большую часть карьеры он провел в Американской хоккейной лиге, выступая за такие команды, как «Айова Уайлд», «Торонто Марлис» и «Лихай Вэлли Фантомс». Также на счету защитника пять матчей в НХЛ за «Миннесоту Уайлд», в которых он не отметился результативными действиями.