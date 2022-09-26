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39 минут назад

Американский защитник рассказал о предложениях из КХЛ и почему выбрал «Динамо»

Чемпионат.comиещё 2

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл рассказал, как он выбирал клуб для продолжения карьеры.

Американский защитник рассказал, почему выбрал «Динамо»
Фото: DYNAMO.RUDYNAMO.RU

«Летом фокусировался на своих кондициях. Не был уверен, где хочу играть, выжидал. Несколько клубов КХЛ выходили на связь, но в КХЛ клубы начинают показывать свой интерес сразу после окончания сезона, в апреле-мае, а в НХЛ нельзя вести переговоры до июля – как раз тогда, когда начинаются сборы в КХЛ. Ближе к августу в НХЛ не было предложений, которые бы меня устроили, а контракт в АХЛ я не хотел. Если я не буду играть в НХЛ, то я хочу играть в КХЛ. Начал общаться с клубами и в итоге выб

В КХЛ общался с пятью или шестью клубами. Не всегда это бывает легко, некоторые команды быстро набирают состав, и у них уже нет места. Когда увидел состав «Динамо», то понял, что у них нет аналогичного защитника, и я могу помочь. Дело не в отсутствии конкуренции, я хотел много играть и сразу приносить пользу. Хотел попасть в команду, которой я нужен. И которая будет успешной – попадёт в плей-офф и будет бороться за чемпионство», — сказал Менелл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Хоккей,Елена Кузнецова,Динамо,
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