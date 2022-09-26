Американский защитник рассказал, почему выбрал «Динамо»

«Летом фокусировался на своих кондициях. Не был уверен, где хочу играть, выжидал. Несколько клубов КХЛ выходили на связь, но в КХЛ клубы начинают показывать свой интерес сразу после окончания сезона, в апреле-мае, а в НХЛ нельзя вести переговоры до июля – как раз тогда, когда начинаются сборы в КХЛ. Ближе к августу в НХЛ не было предложений, которые бы меня устроили, а контракт в АХЛ я не хотел. Если я не буду играть в НХЛ, то я хочу играть в КХЛ. Начал общаться с клубами и в итоге выб