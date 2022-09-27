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1 час назад

Российским хоккеистам разрешат въезд в Чехию на матчи НХЛ

Газета.Ruиещё 2

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что российским игрокам разрешат въезд в страну на матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по ранее выданным визам.

Российским хоккеистам разрешат въезд в Чехию на матчи НХЛ
Фото: APAP

"Новые визы в Прагу российские игроки НХЛ не получат, но действующие будут приняты как удовлетворяющее", — приводит слова министра Mlada Fronta Dnes.

Напомним, ранее МИД Чехии подтвердил факт отправки руководству НХЛ требования отказаться от участия российских игроков в выставочных матчах между "Сан-Хосе" и "Нэшвилл Предаторз". За "Нэшвилл" выступают трое россиян: вратарь Ярослав Аскаров, нападающие Яков Тренин и Егор Афанасьев, за "Сан-Хосе" пятеро: защитник Артемий Князев и нападающие Александр Барабанов, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников. Новый сезон в НХЛ стартует 7 октября. В прошлом сезоне победу в Кубке Стэнли одержали хоккеисты "Колорадо Эвеланш". В шестиматчевом противостоянии они оказались сильнее победителя последних двух лет — "Тампы-Бэй Лайтнинг".

Ранее российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признался, что был разочарован своей игрой в прошлом плей-офф. Его команда в полуфинале уступила "Тампе-Бэй Лайтнинг".

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