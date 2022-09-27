Россию не пустят на Чемпионат мира ни при каких условиях - IIHF

Член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) и генеральный секретарь оргкомитета чемпионата мира — 2023 Хейкки Хиетанен заявил, что сборная России в любом случае не сможет принять участие в мировом первенстве.

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«Даже если завтра спецоперация закончится, на чемпионате мира — 2023 сыграют те команды, которые были заявлены ранее. Другие сборные не имеют никакого отношения к матчам турнира. Решения Международной федерации хоккея уже приняты, нет причин их менять.

Низшие дивизионы ЧМ-2023 тоже заполнены, лишних мест нет. Время покажет, когда в мире может возникнуть ситуация, при которой Россия и Белоруссия смогут вернуться», — передает слова Хиетанена Iltalehti.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции ФХР на допуск к международным соревнованиям.

В мае россияне пропустили чемпионат мира в Финляндии, где победу одержали хозяева турнира.

Ранее обладатель Кубка Стэнли Михал Гандзуш призвал Международную федерацию хоккея продолжить бойкотировать сборные России и Белоруссии.

«Президент ИИХФ Люк Тардиф ищет способы вернуть Белоруссию и Россию на международную арену? Это очень плохо. Имидж хоккея может сильно пострадать на международном уровне от подобных решений. Думаю, мы должны объединиться и показать, что хоккей также должен продолжать бойкотировать эти страны», — цитирует Гандзуша издание Sport Aktuality.