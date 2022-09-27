Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+21° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
21 минуту назад

Член совета ИИХФ Хиетанен исключил участие сборной России в ЧМ-2023

Газета.Ruиещё 5

Член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) и генеральный секретарь оргкомитета чемпионата мира — 2023 Хейкки Хиетанен заявил, что сборная России в любом случае не сможет принять участие в мировом первенстве.

Россию не пустят на Чемпионат мира ни при каких условиях - IIHF
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Даже если завтра спецоперация закончится, на чемпионате мира — 2023 сыграют те команды, которые были заявлены ранее. Другие сборные не имеют никакого отношения к матчам турнира. Решения Международной федерации хоккея уже приняты, нет причин их менять.

Низшие дивизионы ЧМ-2023 тоже заполнены, лишних мест нет. Время покажет, когда в мире может возникнуть ситуация, при которой Россия и Белоруссия смогут вернуться», — передает слова Хиетанена Iltalehti.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции ФХР на допуск к международным соревнованиям.

В мае россияне пропустили чемпионат мира в Финляндии, где победу одержали хозяева турнира.

Ранее обладатель Кубка Стэнли Михал Гандзуш призвал Международную федерацию хоккея продолжить бойкотировать сборные России и Белоруссии.

«Президент ИИХФ Люк Тардиф ищет способы вернуть Белоруссию и Россию на международную арену? Это очень плохо. Имидж хоккея может сильно пострадать на международном уровне от подобных решений. Думаю, мы должны объединиться и показать, что хоккей также должен продолжать бойкотировать эти страны», — цитирует Гандзуша издание Sport Aktuality.

Ранее Гандзуш подал в отставку из-за несогласия с позицией организации по приглашению в национальную команду игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Хоккей,Михал Гандзуш,Люк Тардиф,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители