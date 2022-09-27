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1 час назад

Генеральный менеджер московского «Динамо» Николай Кошкин покинул клуб

Чемпионат.comиещё 4

Генеральный директор АНО «ХК «Динамо-Москва» Николай Кошкин покидает клуб по семейным обстоятельствам, сообщается в телеграм-канале клуба.

Генеральный менеджер московского «Динамо» Кошкин покинул клуб
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Функции исполняющего обязанности генерального директора возложены на его заместителя Владимира Газизова. Хоккейный клуб «Динамо» благодарит Николая Александровича за проделанную работу. Принятая советом директоров стратегия развития клуба, включающая в себя все направления деятельности организации, продолжит реализоваться в полном объёме», — говорится в сообщении.

Напомним, московское «Динамо» в 10 встречах текущего регулярного чемпионата набрало 14 очков. Команда Алексея Кудашова занимает третье место в таблице Западной конференции, отставая от лидирующего СКА на семь очков.

Хоккей,Алексей Кудашов,СКА,Динамо,
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