Генеральный менеджер московского «Динамо» Кошкин покинул клуб

«Функции исполняющего обязанности генерального директора возложены на его заместителя Владимира Газизова. Хоккейный клуб «Динамо» благодарит Николая Александровича за проделанную работу. Принятая советом директоров стратегия развития клуба, включающая в себя все направления деятельности организации, продолжит реализоваться в полном объёме», — говорится в сообщении.