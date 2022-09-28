В НХЛ дебютировал загадочный русский вратарь

Вадим Жеренко провёл два месяца в Грузии в ожидании визы, без ледовых тренировок. Приехал и в первом же матче помог «Сент-Луису» победить.

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В НХЛ дебютировал ещё один российский вратарь! И хотя 21-летний Вадим Жеренко получил всего 20 минут игрового времени, использовал он их по максимуму. Он сменил Джордана Биннингтона в воротах «Сент-Луиса» в третьем периоде при счёте 1:1 и отразил все 11 бросков. Команда помогла ему тремя голами, и «музыканты» выиграли третий матч подряд в нынешней предсезонке.

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В 2021 году Жеренко был признан самым ценным игроком плей-офф МХЛ, приведя московское «Динамо» к чемпионскому титулу, после чего уехал в Финляндию. Прошлый сезон он провёл в «Ильвесе», за который сыграл 32 матча и стал бронзовым призёром чемпионата. Теперь молодой голкипер делает первые шаги в Северной Америке.

Добраться до «Сент-Луиса» для Жеренко было тем ещё приключением. В мае он подписал контракт новичка на три года, однако прилетел в Америку только в середине сентября. «Думаем, он может нам помочь. Думаем, он готов играть, наши тренеры вратарей считают, что он готов. Он хотел приехать в Северную Америку, но понадобилось много времени, чтобы привезти его сюда», — сказал генменеджер клуба Даг Армстронг.

Всё лето в Северной Америке обсуждали квест с получением визы для Кирилла Капризова, но история Жеренко не менее интригующая. Сначала вратарь уехал в Грузию, потому что не смог получить визу в России. Там он провёл в томительном ожидании два месяца – безо льда, тренируясь только в зале. В итоге получил визу, только не американскую, а канадскую. Сразу из Грузии вылетел в Канаду, там получил американскую визу и отправился в расположение «Сент-Луиса».

При этом все вещи Жеренко остались в России, с собой он не привёз ничего. «Первый день в Америке был для него особенным. Он не смог вернуться домой перед вылетом в Канаду, так что все его вещи остались дома, включая амуницию. Тренер вратарей «Сент-Луиса» Дэвид Александр со всем ему помог. Они пошли в магазин, купили ему костюмы и амуницию», — рассказывал нападающий Никита Александров, который готовится ко второму сезону в системе «Сент-Луиса».

На турнире новичков Жеренко, конечно, не сыграл. Сначала надо было отойти от всех перелётов и хотя бы почувствовать лёд. К тому же для клуба он до сих пор загадка – из-за пандемии скауты практически не видели его игру вживую. Даже сейчас Армстронг говорит, что мало что знает об этом вратаре.

«Если честно, никогда не следил за Жеренко, но судя по тренировкам, он здорово смотрится. Думаю, он может завоевать место в АХЛ или даже произвести впечатление, как на сборах. Надеюсь, у него будет хороший тренировочный лагерь, и он покажет, на что способен», — считает Александров.

«Сент-Луис» открыл тренировочный лагерь с шестью вратарями в обойме, так что конкуренция здесь жёсткая, поэтому так важно было сразу проявить себя, и первое испытание Жеренко выдержал с честью. «Жеренко сразу бросили в огонь, так как «Сент-Луис» схватил два удаления в начале третьего периода, и «Чикаго» серьёзно давил. Но он был на высоте и отражал все броски», — написал St Louis Dispatch.

«Очень рад, хотел бы поблагодарить «Сент-Луис». Рад вернуться в дело после сумасшедшего лета. Ощущения отличные. Сразу пришлось отбиваться в двух удалениях? Думаю, мне это помогло войти в игру. Спасибо ребятам, они заблокировали много бросков. Хороший третий период. Не нервничал, когда узнал, что буду играть. Очень соскучился по хоккею этим летом, очень хотел играть», — сказал россиянин.

Отметил вратаря и главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Берюбе: «Наши вратари сегодня сыграли здорово. Изначально планировали, что Биннингтон сыграет два первых периода. На третий вышел молодой парень и сыграл здорово».