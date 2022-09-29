22-летний россиянин бросает вызов главным снайперам НХЛ

22-летний Кирилл Марченко после переезда в Северную Америку забивает почти в каждом матче.

Сезон НХЛ всё ближе, и команды лиги выходят на финишную прямую подготовительной кампании. Одним из самых заметных игроков на предсезонном этапе оказался Кирилл Марченко. Бывший нападающий СКА был невероятно хорош на турнире новичков, а теперь феерит в составе основной команды «Коламбуса».

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Сегодня ночью россиянин стал автором победной шайбы в выставочном матче с «Баффало». Организаторы признали его третьей звездой игры. Марченко реализовал большинство при счёте 1:0. Уроженцу Барнаула удался его фирменный кистевой бросок. Получив шайбу в левом круге вбрасывания, Кирилл прицелился и направил её в ближний угол точно под блин вратаря соперника.

«Да, я люблю броски. Мне нравится забивать. Когда я получаю шайбу и вижу перед собой открытый лёд, думаю: «Окей, почему бы не бросить?» – сказал Марченко после матча в беседе с журналистом Джеффом Свободой. Сам Свобода много пишет о россиянине с момента его приезда в Северную Америку. На этот раз обозреватель отметил: «Марченко делает такие броски настолько легко. Он один из тех новичков «Коламбуса», которые имеют реальный шанс пробиться в основу».

«Первый гол Марченко на Nationwide Arena – абсолютная красота», – констатирует журналистка Бэйли Джонсон.

«Если Кирилл Марченко действительно хорош после нескольких лет в КХЛ, то получается, что эта лига даёт «Коламбусу» ещё одного молодого игрока, который способен придать команде динамику в атаке. «Коламбус» должен забивать голы», – отмечает пользователь соцсетей под ником @Kovy274hart.

Ранее в форме «жакетов» из российских нападающих выступал Артемий Панарин, а сейчас клубные цвета защищает Егор Чинахов.

«Отдайте ему Колдер», – юзер @DTaylor высказывается о Марченко менее распространённо, но более определённо.

Пользователь @Cannon Club громкими словами не разбрасывается – зато и спорить с ним труднее: «Будет интересно посмотреть за Марченко в составе «Коламбуса».

Кирилл сделал весомую заявку на то, чтобы войти в основу «Блю Джекетс», на позапрошлой неделе. Тогда россиянин показал класс в лагере новичков. Марченко набрал пять очков в трёх матчах и занял второе место в списке бомбардиров команды. Марченко уступил только Кенту Джонсону, который в прошлом сезоне уже выступал в НХЛ.

Примечательно, что бывший нападающий СКА забросил по шайбе в каждой из игр. Дважды голы стали плодом его индивидуальных усилий. Во встрече с «Сент-Луисом» Марченко оттеснил оппонента от шайбы и переиграл вратаря в ближнем бою. В матче с «Торонто» форвард забил после затяжного сольного прохода из-за ворот.