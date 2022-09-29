В Чехии возмущены возможным недопуском российских игроков НХЛ в страну

Читатели чешского портала Sport.cz прокомментировали новости о том, что российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут не пустить в Прагу, где 7 и 8 октября сыграют «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз».

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«Правительству Чехии нужно успокоиться и не отнимать у людей возможность насладиться матчами», — написал Vladimir Zibr.

Пользователь под ником Jiří Horák призвал не смотреть матчи тем, кто не хочет видеть россиян на льду.

«Не мешайте тем, кто хочет увидеть команды в оптимальных составах», — добавил он.

Новый сезон в НХЛ стартует 7 октября. В прошлом сезоне победу в Кубке Стэнли одержали хоккеисты «Колорадо Эвеланш». В шестиматчевом противостоянии они оказались сильнее победителя последних двух лет — «Тампы-Бэй Лайтнинг».