В Чехии возмущены возможным недопуском российских игроков НХЛ в страну

Читатели чешского портала Sport.cz прокомментировали новости о том, что российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут не пустить в Прагу, где 7 и 8 октября сыграют «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз».
«Правительству Чехии нужно успокоиться и не отнимать у людей возможность насладиться матчами», — написал Vladimir Zibr.
Пользователь под ником Jiří Horák призвал не смотреть матчи тем, кто не хочет видеть россиян на льду.
«Не мешайте тем, кто хочет увидеть команды в оптимальных составах», — добавил он.
За «Нэшвилл» выступают трое россиян: вратарь Ярослав Аскаров, нападающие Яков Тренин и Егор Афанасьев, за «Сан-Хосе» пятеро: защитник Артемий Князев и нападающие Александр Барабанов, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников.
Новый сезон в НХЛ стартует 7 октября. В прошлом сезоне победу в Кубке Стэнли одержали хоккеисты «Колорадо Эвеланш». В шестиматчевом противостоянии они оказались сильнее победителя последних двух лет — «Тампы-Бэй Лайтнинг».
Ранее бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» и сборной России Александр Овечкин обладает настолько большим спортивным талантом, что мог бы играть и за футбольную команду.