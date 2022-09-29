В ФХР заявили, что продавили возвращение России в высший дивизион ЧМ

Исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил, что организации удалось продавить возвращение сборной на чемпионат мира сразу в высший дивизион. "Конечно, теперь это непросто. В данный момент проходит заседание ИИХФ, завтра будет рассматриваться вопрос о том, что будет с нами, когда мы вернемся. Мы продавили рабочий вариант, что нас вернут сразу в высший дивизион чемпионата мира. То есть никому неинтересно, если мы будем играть с Киргизией или с Монголией. Мы будем к этому готовы", — приводит слова Курбатова "Матч ТВ". Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции ФХР на допуск к международным соревнованиям. Сообщалось, что ФХР не будет принимать участие в подготовке национальной сборной страны к Кубку мира, который НХЛ планирует провести в 2024 году. Ранее бывший тренер сборной России Владимир Крикунов призвал выйти из IIHF и перестать платить взносы.