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3 часа назад

Депутат Свищев о рекомендации россиянам покинуть НХЛ: «В Госдуме не собираются поднимать этот вопрос. Я об этом не слышал»

Sports.ru

Дмитрий Свищев поделился мыслями о том, что США и Канада призвали своих граждан уехать из России.

Депутат Свищев прокомментировал рекомендацию россиянам покинуть НХЛ
Фото: Sports.ruSports.ru

– Их рекомендация – это демонстрация недальновидности. Маловероятно, что наше руководство последует примеру заокеанских коллег.

Ребята [хоккеисты] работают – и пусть работают. Если власти этих стран не будут выдворять наших спортсменов, то им ничего не грозит.

– В Госдуме РФ дадут рекомендацию российским хоккеистам покинуть НХЛ?

– Мы не собираемся поднимать этот вопрос. По крайней мере, я об этом не слышал. На сегодняшний день нет даже намеков на то, что кто-то собирается это делать, – сказал глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту.

Хоккей,Дмитрий Свищев,Госдума,
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