«Наслаждаюсь каждым днем»: канадский хоккеист о жизни в России

Канадский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» Зак Лесли рассказал, почему принял предложение китайской команды. Как сообщает «РБ-Спорт», он признался, что давно хотел попробовать себя в КХЛ и ему нравится жить в России.

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Напомним, что сейчас «Куньлунь» выступает и базируется в подмосковных Мытищах.

«Давно уже хотел поиграть в КХЛ, поэтому сразу согласился. В этой лиге я могу проверить себя и улучшить свой уровень игры. В России мне нравится, и я наслаждаюсь каждым днем здесь», — заявил Лесли.

Он добавил, что в «Куньлуне» он работает по программе развития китайского хоккея — они ставят перед собой цель попасть в плей-офф турниров. Хоккеист также заявил, что «ничего не слышал» о призыве Федерации хоккея Канады к канадским игрокам покинуть Россию.

«Я сконцентрирован на хоккее и не обращаю внимания на такие вещи», — завершил он.