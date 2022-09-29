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52 минуты назад

«Наслаждаюсь каждым днем»: канадский хоккеист о жизни в России

Никита Бородкин

Канадский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» Зак Лесли рассказал, почему принял предложение китайской команды. Как сообщает «РБ-Спорт», он признался, что давно хотел попробовать себя в КХЛ и ему нравится жить в России.

«Наслаждаюсь каждым днем»: канадский хоккеист о жизни в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что сейчас «Куньлунь» выступает и базируется в подмосковных Мытищах.

«Давно уже хотел поиграть в КХЛ, поэтому сразу согласился. В этой лиге я могу проверить себя и улучшить свой уровень игры. В России мне нравится, и я наслаждаюсь каждым днем здесь», — заявил Лесли.

Он добавил, что в «Куньлуне» он работает по программе развития китайского хоккея — они ставят перед собой цель попасть в плей-офф турниров. Хоккеист также заявил, что «ничего не слышал» о призыве Федерации хоккея Канады к канадским игрокам покинуть Россию.

«Я сконцентрирован на хоккее и не обращаю внимания на такие вещи», — завершил он.

Напомним, что ранее пресс-секретарь МИД Канады Эдриен Бланшар заявил, что выступающие в КХЛ канадские игроки должны немедленно покинуть территорию России и Белоруссии. В будущем им якобы будет сложно получить консульские услуги своей страны.

Хоккей,
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