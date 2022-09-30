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2 часа назад

Игрок "Миннесоты" Цукарелло назвал Капризова очень умным хоккеистом

Газета.Ruиещё 2

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Матс Цуккарелло поделился мнением о своем одноклубнике Кирилле Капризове.

Игрок «Миннесоты» назвал Капризова очень умным хоккеистом
Фото: Газета.ruГазета.ru

«У него все в голове, он очень умный. Если честно, я, ничего не делаю. На большинстве я спрашиваю его, где он хочет быть, и иду туда, куда он не хочет», — сказал Цуккарелло в подкасте Джона Скотта.

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Капризов стал самым успешным российским игроком. На счету форварда 47 заброшенных шайб и 61 голевая передача. По системе гол + пас он вошел в пятерку лучших хоккеистов лиги.

Напомним, что новый сезон в НХЛ стартует 11 октября. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Колорадо».

Ранее форвард клуба «Миннесота» Кирилл Капризов повторил достижение игрока «Питтсбурга» Евгения Малкина по скорости набора 150 очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Капризову понадобилось 132 матча, чтобы преодолеть отметку в 150 очков. Он делит с Малкиным восьмое место среди европейцев по этому показателю.

Хоккей,Джон Скотт,Кирилл Капризов,Матс Цуккарелло,Евгений Малкин,
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