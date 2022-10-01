"Вашингтон" Овечкина одержал сухую победу над "Детройтом"

На стадионе "Литтл Сизарс-Арена" в Детройте (США) завершился предсезонный матч, в котором местный "Детройт Ред Уингз" принимал "Вашингтон Кэпиталз". Со счетом 2:0 победу одержали игроки столичной команды.

Фото: Geoff Burke/USA TODAY Sports/Reuters Geoff Burke/USA TODAY Sports/Reuters

Первую шайбу гостевой команды забросил защитник Джон Карлсон, которому ассистировали Райан Джохансен и российский нападающий Евгений Кузнецов. В концовке матча окончательный счет установил нападающий Ларс Эллер. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности "+1".