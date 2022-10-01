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2 часа назад

"Вашингтон" Овечкина одержал сухую победу над "Детройтом"

Газета.Ruиещё 5

На стадионе "Литтл Сизарс-Арена" в Детройте (США) завершился предсезонный матч, в котором местный "Детройт Ред Уингз" принимал "Вашингтон Кэпиталз". Со счетом 2:0 победу одержали игроки столичной команды.

"Вашингтон" Овечкина одержал сухую победу над "Детройтом"
Фото: Geoff Burke/USA TODAY Sports/ReutersGeoff Burke/USA TODAY Sports/Reuters

Первую шайбу гостевой команды забросил защитник Джон Карлсон, которому ассистировали Райан Джохансен и российский нападающий Евгений Кузнецов. В концовке матча окончательный счет установил нападающий Ларс Эллер. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности "+1".

Новый сезон в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стартует 7 октября. В стартовом матче "Нэшвилл Предаторс" сыграет против "Сан-Хосе Шаркс". Действующим обладателем Кубка Стэнли является "Колорадо Эвеланш", который в финальной серии обыграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 4:2. Ранее шайба российского нападающего Артемия Панарина помогла "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграть "Нью-Джерси Девилз".

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