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1 час назад

Тарасенко резко отреагировал на вопрос о возможном обмене из «Сент-Луиса»

Чемпионат.com

30-летний российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко получил вопрос о возможном обмене из клуба уже после первого предсезонного матча с «Коламбус Блю Джекетс» (4:2).

Тарасенко резко ответил на вопрос о возможном обмене из «Сент-Луиса»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Возможный обмен? Серьёзно? Вы спрашиваете меня об этом после первого предсезонного матча? Я не собираюсь отвечать на этот вопрос. Сложиться может как угодно. Сейчас я сосредоточен на сезоне, и я рад быть здесь. Это точно», — приводит слова Тарасенко журналист Джим Томас в «Твиттере».

Напомним, предстоящий сезон будет для Тарасенко последним по 8-летнему контракту с «Сент-Луисом», заключённым ещё в 2015 году, согласно которому он зарабатывает $ 7,5 млн в год.

В прошлом регулярном чемпионате НХЛ Тарасенко принял участие в 75 матчах, в которых набрал 82 (34+48) очка и заработал показатель полезности «+7» при 32 минутах штрафного времени.

Владимир Тарасенко,
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