Тарасенко резко ответил на вопрос о возможном обмене из «Сент-Луиса»

«Возможный обмен? Серьёзно? Вы спрашиваете меня об этом после первого предсезонного матча? Я не собираюсь отвечать на этот вопрос. Сложиться может как угодно. Сейчас я сосредоточен на сезоне, и я рад быть здесь. Это точно», — приводит слова Тарасенко журналист Джим Томас в «Твиттере».