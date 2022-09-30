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2 часа назад

Российские хоккеисты после снятия санкций будут играть в высшем дивизионе чемпионата мира

ТАСС

Сборные России и Белоруссии по хоккею после снятия санкций будут выступать в высшем дивизионе чемпионата мира. Такое решение было принято в пятницу на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в турецком Белеке, передает корреспондент ТАСС.

27 мая по итогам конгресса IIHF сборным России и Белоруссии запретили участвовать в чемпионате мира 2023 года, российские сборные не выступят на юниорском и молодежном мировых первенствах. Сборные России и Белоруссии пропустили чемпионат мира 2022 года, который проходил в Финляндии.

Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,
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