Сборные России и Белоруссии по хоккею после снятия санкций будут выступать в высшем дивизионе чемпионата мира. Такое решение было принято в пятницу на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в турецком Белеке, передает корреспондент ТАСС.

27 мая по итогам конгресса IIHF сборным России и Белоруссии запретили участвовать в чемпионате мира 2023 года, российские сборные не выступят на юниорском и молодежном мировых первенствах. Сборные России и Белоруссии пропустили чемпионат мира 2022 года, который проходил в Финляндии.