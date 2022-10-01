Сборная России вернется сразу в элиту мирового хоккея

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) вернуть сборную России в высший дивизион после возвращения права выступать на международных соревнованиях. Его слова передает "РБ Спорт".
"Это логичное, правильное решение. Всем хочется играть со сборной России, потому что она одна из сильнейших команд в мире. Никому не будет интересно, если Россия станет играть с нехоккейными странами. Так что это решение в интересах мирового хоккея", — заявил Свищев
Напомним, что IIHF приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.
Сообщалось, что ФХР не будет принимать участие в подготовке национальной сборной страны к Кубку мира, который НХЛ планирует провести в 2024 году. Ранее главный тренер национальной сборной Алексей Жамнов высказался о решении IIHF.