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1 час назад

В Госдуме назвали логичным решение IIHF вернуть Россию в элитный дивизион

Газета.Ruиещё 13

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) вернуть сборную России в высший дивизион после возвращения права выступать на международных соревнованиях. Его слова передает "РБ Спорт".

Сборная России вернется сразу в элиту мирового хоккея
Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»Григорий Сысоев/РИА «Новости»

"Это логичное, правильное решение. Всем хочется играть со сборной России, потому что она одна из сильнейших команд в мире. Никому не будет интересно, если Россия станет играть с нехоккейными странами. Так что это решение в интересах мирового хоккея", — заявил Свищев

Напомним, что IIHF приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Сообщалось, что ФХР не будет принимать участие в подготовке национальной сборной страны к Кубку мира, который НХЛ планирует провести в 2024 году. Ранее главный тренер национальной сборной Алексей Жамнов высказался о решении IIHF.

Хоккей,Алексей Жамнов,Дмитрий Свищев,СБОРНАЯ РОССИИ,Госдума,
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