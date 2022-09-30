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57 минут назад

Третьяк о возвращении России на ЧМ: «Мы ждем, что нас вернут уже с 2024 года. Будем делать для этого все возможное»

Sports.ru

Владислав Третьяк ожидает, что Россия вернется на ЧМ по хоккею в 2024 году.

Третьяк ожидает возвращения сборной России на ЧМ в 2024 году
Фото: Sports.ruSports.ru

В пятницу конгресс ИИХФ принял решение, что сборные России вернутся в высший дивизион ЧМ по хоккею после снятия санкций.

«Большинство членов ИИХФ проголосовало за возвращение нашей команды. Для нас это не секрет, все мы знаем, как на самом деле в мире относятся к сборной России. Конечно, мы ждем, что нас вернут уже с 2024 года, будем делать для этого в

Продолжаем работать в ежедневном режиме. Система сборных команд функционирует, как обычно.

Наши тренеры, игроки и специалисты готовы принять участие в любом международном турнире хоть завтра», – сказал президент ФХР. 

Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,
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