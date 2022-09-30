Чехия отказала российскому хоккеисту «Маунтфилда» в продлении визы

Российский нападающий Никита Щербак сообщил, что покинул Чехию после отказа в продлении визы, сообщает TVA Sports.
В минувшем сезоне россиянин выступал за «Маунтфилд», провел 17 матчей, в которых набрал 12 (4+8) очков.
— Тяжело описать свои эмоции. «Маунтфилд» является выдающейся организацией с прекрасным тренерским штабом и игроками. Жаль, что все так закончилось, но я обязательно постараюсь вернуться в Чехию, — приводит слова Щербака TVA Sports.
26 летний Щербак в НХЛ выступал за «Монреаль» и «Лос Анджелес».