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1 час назад

Российский хоккеист «Маунтфилда» Щербак покинул Чехию из-за отказа в продлении визы

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Российский нападающий Никита Щербак сообщил, что покинул Чехию после отказа в продлении визы, сообщает TVA Sports.

Чехия отказала российскому хоккеисту «Маунтфилда» в продлении визы
Фото: matchtv.rumatchtv.ru

В минувшем сезоне россиянин выступал за «Маунтфилд», провел 17 матчей, в которых набрал 12 (4+8) очков.

— Тяжело описать свои эмоции. «Маунтфилд» является выдающейся организацией с прекрасным тренерским штабом и игроками. Жаль, что все так закончилось, но я обязательно постараюсь вернуться в Чехию, — приводит слова Щербака TVA Sports.

26 летний Щербак в НХЛ выступал за «Монреаль» и «Лос Анджелес».

Хоккей,Никита Щербак,
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