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1 час назад

Сборная России по хоккею вернется в высший дивизион ЧМ после отстранения

Никита Бородкин

Сборные России и Белоруссии по хоккею после снятия санкций будут выступать в высшем дивизионе чемпионата мира. Как сообщает РИА Новости, такое решение приняли на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в турецком Белеке.

Сборная России вернется в элиту мирового хоккея
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что решение касается как мужских, так и женских команд. В высший дивизион вернутся взрослые, молодежные и мужская юниорская сборные. При этом количество команд в дивизионе останется прежним —команды с более низким рейтингом IIHF будут понижены в дивизионах.

Крайний срок принятия решений по возвращению сборных — последний матч группового этапа предстоящего чемпионата мира.

«Для ясности, это решение не означает возвращение сборных России и Беларуси в соревнования IIHF. Конгрессу нужно было принять это решение, чтобы члены IIHF поняли условия будущей реинтеграции этих стран. Совет IIHF продолжит следить за ситуацией на Украине», - сказал президент организации Люк Тардиф.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине руководство Международного олимпийского комитета посоветовало спортивным федерациям отстранить белорусских и российских атлетов от международных соревнований. IIHF последовала призыву и отстранила сборные стран от участия в турнирах под своей эгидой, также лишив Россию права проведения молодежного чемпионата мира по хоккею.

Хоккей,Люк Тардиф,СБОРНАЯ РОССИИ,
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