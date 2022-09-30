Сборная России вернется в элиту мирового хоккея

Сборные России и Белоруссии по хоккею после снятия санкций будут выступать в высшем дивизионе чемпионата мира. Как сообщает РИА Новости, такое решение приняли на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в турецком Белеке.

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Отмечается, что решение касается как мужских, так и женских команд. В высший дивизион вернутся взрослые, молодежные и мужская юниорская сборные. При этом количество команд в дивизионе останется прежним —команды с более низким рейтингом IIHF будут понижены в дивизионах.

Крайний срок принятия решений по возвращению сборных — последний матч группового этапа предстоящего чемпионата мира.

«Для ясности, это решение не означает возвращение сборных России и Беларуси в соревнования IIHF. Конгрессу нужно было принять это решение, чтобы члены IIHF поняли условия будущей реинтеграции этих стран. Совет IIHF продолжит следить за ситуацией на Украине», - сказал президент организации Люк Тардиф.