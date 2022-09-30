Российский хоккеист ушел из чешского клуба из-за проблем с визой

Российский хоккеист Никита Щербак покинул чешский «Маунтфилд». Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника агентства, у россиянина возникли проблемы с рабочей визой. Щербаку отказались ее продлить, причины этого решения не называются.

При этом клуб пытался сохранить хоккеиста, уточнил генеральный менеджер команды Алеш Кмоничек.

«Я очень разочарован сложившейся ситуацией. С уходом Никиты мы потеряли отличного игрока и, прежде всего, отличного парня в раздевалке», — заявил Кмоничек.

Щербак стал игроком «Маунтфилда» в январе 2022 года. Прежде он играл в словацком «Банска-Бистрица». В России нападающий выступал за «Трактор» и «Авангард».